Serie B, Cosenza-Modena 1-2: Tutino non basta, gli emiliani espugnano il Marulla in rimonta

Non basta al Cosenza il secondo gol stagionale di Tutino che al 12° minuto aveva portato in vantaggio i lupi allenati da Fabio Caserta nella partita di questa sera allo stadio San Vito-Marulla nella terza giornata del campionato di serie B. Il pareggio di Strizzolo è arrivato al 40° dopo un controverso check dell’arbitro al VAR. Il Cosenza gioca bene e dimostra una certa superiorità per tutto l’arco della partita, ma non riesce a trovare il vantaggio e neanche a creare grandi occasioni. Il Modena si difende bene e sfiora il vantaggio già a metà della ripresa, quando Micai fa una prodezza salvando la porta.

L’estremo difensore rossoblù non può nulla, però, su Abiuso, 20 anni, esordiente in serie B che all’87° completa la rimonta e si regala una notte indimenticabile lanciando il Modena al secondo posto in classifica a punteggio pieno con 6 punti in due partite, dietro solo al Parma che guida con 9 punti in tre partite.

Grande la delusione per i 6.839 spettatori presenti sugli spalti dello stadio, esclusi i 64 ospiti provenienti dall’Emilia che hanno sugellato con una bella vittoria un viaggio stoico in un giorno infrasettimanale lungo tutta l’Italia. Il numero di spettatori è valso per le casse del club silano 70 mila euro.

Adesso il Cosenza si ferma fino al 16 settembre: una sosta forzata domenica prima della pausa delle Nazionali, in quanto il calendario aveva riservato l’incontro con la squadra “X” (o Reggina o Brescia, in base alla decisione di domani del Consiglio di Stato) che è stata rinviata a data da destinarsi. Il prossimo impegno dei lupi sarà sempre al San Vito contro il Sudtirol il 16 settembre, appunto, per la quinta giornata di campionato.