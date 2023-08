Reggio Calabria, un topo enorme entra in banca nella notte in pieno centro | VIDEO

StrettoWeb

E’ l’estate delle banche a Reggio Calabria: dopo il guasto che ha lasciato bloccati alcuni clienti nei locali del bancomat due settimane fa, adesso in un altro istituto di credito del centro storico cittadino, sempre sul corso Garibaldi, la visita notturna di un topo in bella mostra agli occhi dei passanti. Cittadini, turisti e visitatori hanno notato con enorme stupore la presenza dell’esemplare di ratto, di dimensioni davvero ragguardevoli, aggirarsi negli uffici della banca nel cuore della città, in orario notturno.

Forse voleva chiedere un mutuo? O aveva qualche deposito da prelevare? Se è così, tornerà a farsi vivo anche di giorno quando gli uffici saranno aperti al pubblico. In caso contrario, si sarà accontentato del suo tour notturno tra le postazioni dei bancari.