Reggio Calabria, vanno in banca a prelevare e rimangono bloccati oltre un’ora | FOTO

Nella serata di ieri, intorno alle 20:30, due clienti della BPER del centralissimo corso Garibaldi di Reggio Calabria sono rimasti bloccati dentro la banca dopo aver usufruito dei servizi delle postazioni ATM. La porta automatica si è bloccata e i malcapitati non sono riusciti ad aprirla in alcun modo, finché non hanno deciso di chiamare i soccorsi.

Sul posto sono intervenute 4 pattuglie dei Carabinieri e in poco tempo si sono radunati tantissimi curiosi oltre ai parenti dei clienti bloccati, che comunque hanno mantenuto la calma e atteso con pazienza che i funzionari della banca – contattati dalle forze dell’ordine – giungessero a risolvere il disguido. Alla fine intorno alle 21:30 il lieto fine: la porta viene sbloccata e i malcapitati possono abbracciare i loro cari da chi li separava un vetro trasparente. La conseguenza più grave, oltre alla perdita di tempo e una serata rovinata, il raffreddore rimediato per l’inaudita potenza dell’aria condizionata.