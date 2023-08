Reggio Calabria, giovane stroncato da malore improvviso mentre era in casa con i genitori

StrettoWeb

Un’altra tragedia scuote la città di Reggio Calabria in queste ore. Un giovane di 31 anni, Domenico Cagliostro, è deceduto questo pomeriggio a seguito di un malore improvviso che lo ha colto mentre si trovava nella sua abitazione nella zona di Gebbione. Domenico Cagliostro era in casa con i genitori quando ha accusato il malore fatale durante le sue ferie estive in cui, come sempre amava fare, era tornato dalla sua famiglia nella sua città. Il 31enne lavorava in ferrovia a Brescia da 5 anni.

Tristezza e sgomento tra parenti e amici per la morte di un ragazzo molto conosciuto in città soprattutto per la sua grande passione per il calcio. Cagliostro infatti era tifosissimo della Reggina.

Drammatici i momenti che hanno coinvolto tutto il quartiere di Gebbione durante i disperati tentativi di rianimazione praticati dai soccorritori del 118 intervenuti sul posto purtroppo invano.

Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore su facebook rivolti al ragazzo prematuramente scomparso.