Reggina, ultras tappezzano la città di striscioni in vista del 29: “tutti a Roma, io ci credo” | FOTO

Cinque giorni. Mancano cinque giorni al Consiglio di Stato. Quello che per la Reggina, in attesa di buone nuove sul fronte societario, potrebbe sancire la fine o un nuovo inizio. La certezza è che sia il Comune di Reggio Calabria che la Città Metropolitana si costituiranno parte in giudizio. La Reggina non sarà sola. E non lo sarà anche perché sarà forte anche la presenza dei tifosi, che hanno annunciato di arrivare in massa dallo Stretto alla capitale.

E, per far sentire ancora più forte il messaggio, gli stessi ultrà hanno tappezzato la città di striscioni. Da “Tutti a Roma” a “Giustizia per la Reggina” passando per “29-08-23… io ci credo”. Sono diversi i punti interessati dall’affissione delle scritte: dalla Via Marina al Torrente Calopinace fino alla strada esterna del GOM e al Granillo. La fotogallery è a corredo dell’articolo.