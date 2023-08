Reggina, alla manifestazione del Granillo ci sarà anche Inzaghi (nel giorno del suo compleanno). E Superpippo fa una grande promessa…

StrettoWeb

Avrebbe potuto trascorrere l’estate nel lusso di Formentera, ma non l’ha fatto. Ha atteso e continua a farlo. E’ ancora a Reggio Calabria, Filippo Inzaghi, intervistato su Sport Week proprio mentre è sullo Stretto. Mercoledì compie 50 anni e, in uno dei giorni più importanti della sua vita, sarà ancora qui. Tra l’altro, lo stesso giorno – in serata – si terrà l’iniziativa di Curva Sud e Istituzioni, con la presenza annunciata della squadra. Sembra scontato, ma è clamoroso: un campione del mondo, che ha vinto qualsiasi trofeo, festeggia i 50 anni a Reggio Calabria, città di una squadra vicina alla fine, con una situazione precaria da settimane e con lui difatti ormai dimesso.

Il tecnico amaranto ha accolto l’appello dello storico ultras Carminello – protagonista qualche giorno fa di un video emozionante – che lo ha invitato: “Pippo Inzaghi ti aspettiamo mercoledì sera. Non abbiamo più lacrime, ma abbiamo te e abbiamo il mondo”. La risposta dell’allenatore amaranto non si è fatta attendere: “Verrò a salutare tutti voi, è doveroso per me”. E fa una promessa: “E un giorno tornerò per completare l’opera… a mercoledì”. Quest’ultimo messaggio è da leggere come un addio: è la prima volta che Inzaghi parla di questo, non l’aveva mai fatto finora. Tale decisione conferma quanto scriviamo da settimane su StrettoWeb, al netto dei comunicati farsa di Saladini. Secondo quanto verificato, il tecnico passerà a salutare tutti al Granillo, poi festeggerà il compleanno a cena in città e nel giro di qualche giorno andrà via.