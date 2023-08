Reggina, gli ultrà tappezzano la città di striscioni e lanciano un’iniziativa: “ci sarà anche la squadra”

StrettoWeb

Anche gli ultrà della Reggina hanno deciso di scendere in campo dopo la sentenza del Tar. Pochi interventi, in questi mesi, ad eccezione della manifestazione al Duomo di qualche settimana fa. Ora, però, sono stanchi anche loro. Nella notte hanno affisso per tutta la città una serie di striscioni a difesa della maglia e del simbolo Reggina, come si può vedere nella gallery a corredo.

Questa mattina, invece, hanno diffuso un importante comunicato in cui invitano la cittadinanza ad un evento che si terrà al Granillo e che coinvolgerà anche la squadra, lo staff e il settore giovanile. All’evento ci saranno anche Comune e Città Metropolitana. Ecco di seguito la nota. “La Reggina 1914 è nostra… Già da oggi dobbiamo mostrare il nostro attaccamento alla maglia che ci rappresenta colorando tutta la città di Amaranto. Invitiamo tutti i Cittadini ad affiggere striscioni, bandiere, sciarpe e quant’altro sui balconi delle proprie abitazioni”.

“Diamo appuntamento a tutti coloro che hanno a cuore la nostra MAGLIA e la nostra STORIA allo Stadio Oreste Granillo Mercoledì 09 Agosto alle ore 20:30.(Settori Curva Sud e Gradinata) Affronteremo le varie problematiche che rischiano seriamente di gettare questa città in un autentico dramma non solo sportivo o calcistico. Abbiamo il diritto e il dovere di restare uniti per provare a salvare nuovamente la REGGINA, patrimonio ed orgoglio dei nostri padri e dei nostri figli”.

“Noi a differenza di altre persone C’ERAVAMO, CI SIAMO E CI SAREMO e, soprattutto in questo momento, ad una passo dalla scomparsa della nostra storia, non possiamo rimanere fermi a guardare. Ci stanno prendendo la Reggina, il prossimo passo quale sarà? Prenderci i Bronzi? Ci stanno togliendo le cose più belle della nostra terra. Davvero volete perdere tutto tra indifferenza e rassegnazione? Stringiamoci tutti insieme a difesa del nostro simbolo ora ! perché domani sarà troppo tardi”.

“Parteciperanno alla manifestazione – concludono – anche la Squadra, lo Staff e tutto il settore giovanile. Dimostriamo ancora una volta tutto il nostro amore. Stringiamoci attorno a questa bandiera, ancora una volta; per la nostra tradizione, per la nostra fede, per i nostri colori”.

La nota della Reggina

“La Reggina accoglie con spirito di contentezza e gratitudine la manifestazione indetta dalla tifoseria organizzata, che vedrà il supporto anche del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un evento animato dai sentimenti più nobili, che mira a salvaguardare il presente ed il futuro dei colori amaranto. Siamo certi che la città e la tifoseria dimostreranno per l’ennesima volta compattezza, civiltà ed unità di intenti, spinti dall’obiettivo di vedere Reggio Calabria nella categoria che merita e che è stata ampiamente conquistata sul campo”. Così la Reggina sui propri canali social.