Reggina, Carminello in lacrime: deluso da Saladini, ringrazia Inzaghi e lancia un appello “agli imprenditori della città”

Le lacrime di un tifoso storico e sincero. Le lacrime della città. Le lacrime della Reggina. Piange, Carminello. Lo storico ultrà amaranto, a qualche ora dalla sentenza del Tar, ha pubblicato un video commovente in cui esprime tutto il proprio disappunto per la situazione. Deluso da Saladini, ringrazia solo Inzaghi e lancia un appello agli imprenditori reggini affinché “non permettano più a nessuno di offendere la nostra storia”.

“E’ dura, è dura accettare questo preannunciato verdetto – dice Carminello – Se parliamo di un ricorso in corso, e non si paga neanche la rata dell’1 agosto, di cosa stiamo parlando, ci siamo solo presi in giro. E’ finita a tarallucci e vino. Ma vado al cuore del discorso: signor Saladini, si eviti anche il Consiglio di Stato. Lei è stato accolto benissimo qui a Reggio, ma si sono fatte solo chiacchiere, ora si faccia le valige e se ne vada. Anche al nuovo, Ilari: non venga proprio”.

“Mi dispiace per chi lavora dentro la Reggina. Mi dispiace per le attività commerciali che ci sono attorno allo stadio Granillo. Ma – aggiunge -voglio fare un appello serio agli imprenditori reggini: dottore Capua, forse è arrivato il momento che lei con qualche suo collega non permetta più a questa gente di offendere la nostra storia”. E infine chiude con un ringraziamento e una speranza: “un ringraziamento particolare vorrei farlo a Pippo Inzaghi e a sua moglie. E’ stato bello condividere un anno fantastico con voi. Pippo, ti auguro le migliori fortune di questo mondo. Ora dico: ripartiamo”.