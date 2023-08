Reggio Calabria finisce su Sport Week: i 50 anni di Inzaghi, la Via Marina e quel senso di amarezza…

StrettoWeb

Reggio Calabria finisce su Sport Week, storica rivista settimanale della Gazzetta dello Sport. Lo fa grazie al suo “uomo-copertina” da un anno a questa parte: Pippo Inzaghi. Fa specie che, nonostante la situazione della Reggina, l’allenatore riesca ancora una volta a “trainare” – praticamente da solo – l’immagine della città. Mercoledì 9 agosto – tra l’altro giorno stesso dell’iniziativa di Curva Sud, squadra e Istituzioni al Granillo – l’ex campione del Milan compirà infatti 50 anni.

Per questo, il settimanale è entrato direttamente a casa sua, con un’intervista esclusiva. Dove? A Reggio Calabria, appunto. Perché, nel mare di incertezza e tristezza amaranto, lui è ancora qui con la famiglia (la compagna Angela, che diventerà moglie tra un anno, e i figli Edoardo ed Emilia), a dimostrazione di quanto tutti si trovino bene nella città dello Stretto.

In alcune immagini delle pagine dedicate a Inzaghi, c’è lo sfondo del Lungomare, dello Stretto, del mare limpido. Una pubblicità indiretta, come è stato da un anno a questa parte. Questo grazie a una delle poche scelte vincenti di Felice Saladini: Inzaghi, appunto, un personaggio “mediaticamente” fortissimo.

Bello, bellissimo, sì. Peccato che, a meno di clamorosi miracoli, sia tutto finito, svanito. E questo non fa che accrescere l’amarezza. Per quello che sarebbe potuto essere, per la “magia” venutasi a creare tra un uomo e un popolo, legame ancor di più fortificato dai recenti fatti.