Reggina, la proposta: “cittadinanza onoraria a Pippo Inzaghi”

“Propongo la cittadinanza onoraria per il signor Pippo Inzaghi (in quanto si è legato alla città) e in questo anno ha parlato bene di Reggio Calabria a livello nazionale”. La proposta arriva dal Parroco Giovanni Zampaglione, supertifoso amaranto e da anni sempre molto vicine alle vicende che accadono intorno al mondo della squadra dello Stretto.

La proposta nasce ovviamente alla luce di quanto l’allenatore ha fatto per Reggio quest’anno, non solo dal punto di vista sportivo, uscendo acclamato e da grande campione nella serata di ieri, giorno del suo 50° compleanno.