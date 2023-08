Reggina, nuovo annuncio della Sud: “saremo al Sant’Agata”. Così si prepara la trasferta di Roma del 29

StrettoWeb

Nuovo comunicato della Curva Sud della Reggina, che si prepara alla trasferta di Roma del 29 agosto per l’udienza del Consiglio di Stato. I tifosi amaranto, come annunciato nel corso della serata del Granillo di qualche settimana fa, saranno presenti in massa nella capitale in occasione dell’ultima partita che si giocherà fuori dal campo.

Intanto, al Sant’Agata, oggi riprenderanno gli allenamenti. E l’intenzione degli ultrà è quella di stare vicino ai calciatori e agli addetti ai lavori che hanno deciso di tornare. Per questo, scrivono in una nota, “Venerdì 25 agosto, alle ore 18, saremo presenti in massa al centro sportivo Sant’Agata per sostenere ancora una volta la magica maglia amaranto. Chi sarà presente su quel terreno di gioco merita il nostro rispetto, ed in questa occasione saremo vicini agli addetti ai lavori ed a tutta la gente che in questi mesi non ha mai mollato credendo alla ripartenza. Occorre remare tutti dalla stessa parte e NOI, come sempre, ci saremo. Avanti Reggio!!!”.