Partita “The Legend Gianluca Vialli” al Granillo: ci sarà anche il DS della Reggina Taibi

Non è l’unico ex Reggina, ma è sicuramente il più rappresentativo al momento, colui che quasi da solo sta “tenendo in piedi la baracca”. Anche il DS amaranto Massimo Taibi sarà presente tra coloro che scenderanno in campo per la partita al Granillo “The Legend Gianluca Vialli” del 10 settembre. Si aggiunge ai vari Cozza, Bonazzoli, Di Michele, Tedesco, Vargas, Benny Carbone.

Rispetto a qualcuno di loro, per l’ex portiere non ci sarà bisogno di tanti chilometri per raggiungere il Granillo, lo stadio che da cinque anni è casa sua. La speranza, per lui, è che quel 10 settembre si possa parlare di una Reggina in B, pronta al ritorno in campo, con un allenatore e una squadra. Ci sta provando in ogni modo e lo ha anche ribadito ieri sera, trovando l’elogio, l’appoggio, i complimenti e i ringraziamenti di tutta la comunità reggina.

Tornando alla partita del 10 settembre al Granillo, ricordiamo che il ricavato andrà a favore della Struttura We Aut, specializzata nell’assistenza ai bambini autistici. Alla partita saranno presenti tanti ex campioni di calcio internazionali come Ivan Zamorano, Zè Maria, Nuno Gomez, Marco Materazzi, Cafù, Vincent Candela, Ernesto Chevanton, Vincenzo Iaquinta, Marcio Amoroso, Amauri, Julio Cesar, Kelvin Kuranyi, Marek Jankulosky, Tommaso Rocchi, Giuseppe Sculli, Simone Pepe, Fausto Pizzi, Benny Carbone, Sebastien Frey, Diego Lugano, Francesco Colonnese, Cristian Terlizzi.

Oltre a loro ci saranno il Campione Olimpico Luigi Busà, Pierluigi Pardo, presentatore della trasmissione sportiva “Tiki Taka”, il giornalista Biagio Maimone, il gruppo musicale Eiffel 65, il conduttore televisivo Francesco Facchinetti, la vincitrice del grande fratello Vip Nikita, Pierpaolo Petrelli, DJ Andrea Damante, gli influencer Enzuccio e Le Twins, che hanno un seguito di 18.5 milioni di follower, il cantante brasiliano Gustavo Almeida, Il manager di Glorya Estefan J.C. Salvatierra, il tenore di fama internazionale Salvatore Cordella, il tenore del Teatro alla Scala di Milano Paride Cataldo e suo fratello il tenore Andrea Cataldo, i quali si esibiranno insieme formando un trio vocale di caratura mondiale, il cantante e compositore cubano Jon Secada, vincitore di due Grammy Awards, il quale ha venduto 20 milioni di album ed è stato il compositore per Gloria Estefan, Jennifer Lopez, Ricky Martin e il celebre cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival della Canzone Cristiana, il quale si esibirà con le sue canzoni pochi minuti prima del calcio d’inizio. Il pittore colombiano John Mejia, allievo di Botero, sarà presente alla partita e dipingerà, a bordo campo, per l’occasione, un quadro raffigurante il volto di un bambino autistico, che sarà l’immagine ed il simbolo della Struttura We Aut.