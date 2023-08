Caos migranti, Occhiuto difende il Governo: “non ha colpe, ecco il motivo”

StrettoWeb

“Penso che 100 mila migranti all’anno, in un Paese di 60 milioni di abitanti, non dovrebbero essere molti. Il problema è che non abbiamo un modello di integrazione, e allora 100mila migranti diventano troppi”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo ad “Agorà Estate”, su Rai 3.

“Ma non si può addebitare ad un governo in carica da 10 mesi il fatto che in Italia manchi un sistema di integrazione. Ci sono forze politiche che hanno governato ininterrottamente per 11 anni che questo sistema di integrazione in un Paese come il nostro, che si affaccia sul Mediterraneo, lo avrebbero già dovuto costruire. Certo, io sono per l’accoglienza diffusa perché spero si sia capaci di trasformare un problema come quello dell’immigrazione in un’opportunità, e credo che l’accoglienza diffusa possa rappresentare l’occasione per far nascere, ad esempio, la micro imprenditorialità anche in Regioni come la mia”, conclude Occhiuto.