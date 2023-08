Messina piange Kevin Laganà, la disperazione di parenti ed amici

StrettoWeb

“Appassionato di musica, grande lavoratore, sempre pronto a dare una mano agli altri”. Così i vicini di casa e gli amici descrivono Kevin Laganà, la più giovane vittima dell’incidente di questa notte a Brandizzo, originario di Messina. Sotto casa sua, a Vercelli, si sono radunati parenti e amici, sconvolti per quanto accaduto. “Kevin era una persona solare, buona, indescrivibile – racconta una donna – era sempre pronto a farsi in quattro per gli altri. Perdiamo una persona splendida”.

Sui social tanti i messaggi: “sei stata la persona più buona di questo mondo – recita uno dei tanti post – ma a quanto pare qualcuno si è accorto che c’era un fiore splendido e ha deciso di coglierlo. Riposa in pace, ci hai lasciato troppo presto, ma vorrò bene per sempre”.