Kiev: “1.074 bambini scomparsi dall’inizio dell’invasione russa”

Un totale di 1.074 bambini in Ucraina sono dispersi dall’inizio dell’invasione russa. Sono i dati resi noti dall’ufficio del difensore civico in Ucraina su Facebook, riferisce Ukrinform. “Seguendo i dati del portale statale Children of War, al 5 agosto 2023, un totale di 1.074 bambini sono stati elencati come dispersi, mentre 15.757 sono stati ritrovati”, afferma il rapporto.