Guerra in Ucraina, Kiev: “non finirà la prossima primavera”

La guerra in Ucraina non finirà tra “due-tre settimane“, “entro la fine dell’anno” o “la prossima primavera“. E’ quanto dichiarato su Telegramd alla vice premier e ministro per la Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk. “Quanto durerà la guerra? – si chiede Vereshchuk -. Dobbiamo essere onesti. In questa guerra, il percorso verso la vittoria sarà lungo e difficile. ‘Due-tre settimane’, ‘entro la fine dell’anno’, ‘la prossima primavera’. Tutto questo non è vero. Dobbiamo prepararci a una lunga lotta. I cittadini e il governo, tutti devono prepararsi a una guerra lunga e difficile. Solo allora vinceremo“.