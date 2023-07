Zelensky: “importante l’appello del Papa sul grano”

StrettoWeb

Volodymyr Zelensky commenta “l’importante appello del Papa a Mosca perché ripristini l’accordo sul grano“. In un tweet il presidente ucraino ha scritto che “la reazione dei leader religiosi mondiali al terrore missilistico russo e alla distruzione dei prodotti agricoli ucraini è estremamente importante per proteggere il mondo intero, e in particolare i popoli dell’Africa e dell’Asia, che soffrono maggiormente per la minaccia della fame e la crisi alimentare”.