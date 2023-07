Wallace: “probabile una nuova guerra mondiale, il mondo diventerà molto più pericoloso”

StrettoWeb

“Entro il 2030, la Gran Bretagna entrerà in un conflitto globale con la Russi“. E’ quanto afferma il segretario alla Difesa UK Ben Wallace in un’intervista a The Sundy Times. Il capo del dipartimento militare britannico ha descritto il futuro da guerra mondiale che attende il Regno Unito: “alla fine del decennio il mondo diventerà molto più pericoloso e incerto. Penso che saremo in conflitto. Sia che si tratti di un conflitto freddo o di un conflitto caldo, penso che ci troveremo in una situazione difficile”.

Wallace vede la Russia come la principale minaccia al dominio del mondo occidentale sulla stabilità mondiale.