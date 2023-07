“Io sono libero”: Giuseppe Scopelliti presenta il suo nuovo libro a Cosenza

StrettoWeb

Nuova tappa a Cosenza per Giuseppe Scopelliti e il suo nuovo libro “Io sono libero” con prefazione di Gianfranco Fini. L’appuntamento è per domani 18 luglio alle ore 18:30 nel Parco degli Enotri presso il Centro Congressi di Fondazione Carical a Mendicino. Dialoga con l’autore il direttore del Quotidiano del Sud – L’altra Voce di Italia, Roberto Napoletano. L’ex Governatore della Calabria racconterà la sua travagliata storia a pubblico e stampa, mettendo in risalto l’importanza della libertà che, ora, ha tutto un altro sapore. “Io sono libero perché non provo rancore, io sono libero perché non ho mai smesso di sognare”.