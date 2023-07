Serie B, il Palermo sta costruendo una corazzata: forte interesse per Di Chiara, sarebbe il 4° ex Reggina nei rosanero

StrettoWeb

Nuovo grande colpo di mercato per il Palermo di Eugenio Corini che sta costruendo una vera e propria corazzata con l’obiettivo di centrare la promozione in serie A. Dopo Lucioni, Vasic e Mancuso, oggi è arrivata l’ufficialità dell’acquisto del forte difensore Pietro Ceccaroni. Inoltre la trattativa per Roberto Insigne è ai dettagli, mentre per la fascia sinistra può arrivare Di Chiara dalla Reggina. L’esterno è rimasto a Reggio per spirito d’appartenenza ad un gruppo e ad una piazza a cui si era molto legato, ma dopo l’esclusione della squadra dal campionato dovrà per forza guardare altrove e l’interesse del Palermo è forte, l’offerta molto importante, oltre che sarebbe un ritorno a casa (Di Chiara è proprio palermitano).

Qualora anche Di Chiara andasse al Palermo, sarebbe il quarto ex Reggina dell’organico di Corini dopo Pigliacelli, Lucioni e Insigne, tutti calciatori di altissimo livello. La squadra rosanero è inoltre tra le prime ad aver iniziato la preparazione: da mercoledì 5 luglio i calciatori si stanno allenando nel centro sportivo di Veronello, in attesa dell’inizio del ritiro di Ronzone previsto per dopodomani, domenica 9 luglio.