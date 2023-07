Il Consiglio Federale ha deciso: respinto il ricorso, la Reggina rimane esclusa dalla serie B

StrettoWeb

Il Consiglio Federale della FIGC, riunito questa mattina per esprimersi sugli organici dei campionati e quindi valutare i ricorsi di Reggina e Lecco contro l’esclusione dalla serie B stabilita dalla Covisoc la scorsa settimana, ha deciso. Accolto il ricorso del Lecco, riammesso in serie B, respinto invece quello della Reggina che rimane esclusa dal campionato. Anche il Siena è stato escluso dalla serie C. La FIGC ha fatto valere le proprie motivazioni, ampiamente chiarite nelle scorse settimane, rispetto alla necessità di rispettare le scadenze federali per il regolare svolgimento dei campionati.

La Reggina ha adesso 48 ore di tempo per presentare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, che si esprimerà il 20–21 Luglio. Se anche il CONI tra due settimane dovesse bocciare l’ulteriore ricorso della Reggina, l’ultima parola spetterebbe poi al TAR nella seduta del 2 agosto. Questo provvedimento lascia in sospeso anche il passaggio di proprietà della Reggina da Felice Saladini al fondo inglese Guild Capital del dott. Marco Quaranta: il preliminare di acquisto della società amaranto è condizionato all’iscrizione alla serie B. Soltanto se il CONI (o poi il TAR) dovessero riammettere la Reggina al campionato, il passaggio di proprietà diventerà effettivo.

Adesso bisognerà capire che intenzioni avrà Saladini: a Reggio è tutto fermo, l’allenatore Pippo Inzaghi (ha ancora due anni di contratto) e i 20 calciatori sotto contratto non hanno alcuna notizia dalla società da un mese e mezzo (neanche si parlano dopo la partita dei playoff di Bolzano del 26 maggio scorso!), non è stata fissata data di raduno e visite mediche, il direttore sportivo Massimo Taibi non ha alcun mandato operativo sul mercato, al Sant’Agata non ci sono neanche cuochi e giardinieri che non hanno avuto il rinnovo del contratto dopo il 30 giugno. Siamo già al 7 luglio, il calciomercato è nel vivo e per molti club è ormai imminente inizio dei ritiri pre-campionato (domani inizierà il FeralpiSalò, dopodomani Palermo e Reggiana, lunedì lo Spezia). Il totale disimpegno che la società ha avuto nell’ultimo mese lascia pochi margini di speranza anche per l’eventuale futuro ricorso. I calciatori hanno aspettato fin qui con enorme pazienza e spirito di appartenenza, ma è normale che con l’orizzonte d’incertezza che si prolunga per altre due settimane, adesso siano pronti ad accettare le offerte che hanno da altri club. A Reggio non sono messi nelle condizioni neanche di potersi allenare.

Articolo in aggiornamento