Russia, Medvedev: “se costretti useremo le armi nucleari”

Dmitry Medvedev è tornato a ventilare la possibilità che Mosca utilizzi le armi nucleari. “Immagina se l’offensiva, che è sostenuta dalla Nato, fosse un successo e portassero via parte della nostra terra: a quel punto saremmo costretti a usare l’arma nucleare secondo le regole di un decreto del presidente russo. Semplicemente non ci sarebbe altra opzione. Quindi i nostri nemici dovrebbero pregare per il successo dei nostri guerrieri, che stanno facendo in modo che non si inneschi un incendio nucleare globale”, scrive su telegram Medvedev.