Reggio Calabria: 49 centisti, 17 con lode, al Liceo Campanella si chiude un anno ricco di successi

Si conclude con numeri assolutamente lusinghieri l’esame di stato 22/23 al Liceo Classico Campanella di Reggio Calabria che si conferma scuola d’eccellenza, punto di riferimento nel panorama cittadini e più diffusamente del territorio metropolitano. Quarantanove gli studenti che hanno ottenuto la massima votazione al termine dell’esame finale. Per diciassette di essi il 100 è stato inoltre coronato anche dalla lode. “Il risultato di quest’anno – spiega Carmen Lucisano, dirigente del Liceo Campanella – conferma la qualità di una realtà scolastica antica e prestigiosa come il Campanella, che si consolida come punto di riferimento certamente non solo nel panorama cittadino. La nostra idea di scuola – prosegue la Lucisano – ci suggerisce un modello educativo che sappia coniugare tradizione e innovazione, rispetto di valori antichi e solidi che sappiano legarsi ad uno sguardo rivolto al futuro. Ai ragazzi ed alle loro famiglie i miei personali auguri per un cursus studiorum di assoluto prestigio. Ai miei docenti e al personale scolastico tutto, i miei ringraziamenti per la professionalità e l’abnegazione, caratteristiche alla base di qualsiasi successo, sia esso singolo o di squadra”.