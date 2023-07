Reggio Calabria, ma quale carenza idrica? L’acqua in centro c’è e noi l’abbiamo trovata

StrettoWeb

Nel centro storico di Reggio Calabria, che fino a prova a contraria dovrebbe essere zona a vocazione turistica, checché se ne dica, manca l’acqua. E non è una cosa recente. Non è da due giorni che abitazioni e locali della zona centrale della città soffrono, dal tardo pomeriggio fino al mattino, di questa grave carenza idrica. Era così anche in primavera, e in autunno, e in inverno.

La lettera che ieri abbiamo ricevuto da un turista che è dovuto fuggire via dopo due giorni dall’appartamento che aveva preso in affitto per oltre un mese, è solo la punta di un iceberg di cui tutti sono a conoscenza, ma che molti fingono di non vedere.

Se venite a Reggio lavatevi prima (o andate in via Caprera)

E d’altronde, qualche settimana fa, profeticamente, noi avevamo avvisato i potenziali turisti che intendevano trascorrere le vacanze e Reggio: lavatevi prima! Avevamo pensato di avvisarli prima perché, dopo l’ennesima segnalazione ricevuta da una cittadina stanca di non potersi lavare dopo una giornata di lavoro, avevamo intuito che con l’arrivo di turisti in città la situazione sarebbe peggiorata.

Però, abbiamo una buona notizia: abbiamo scoperto dove è finita tutta l’acqua che manca nel centro storico e che dalle 19 circa di ogni sera alle 6 circa di ogni mattina non si degna di scorrere dai nostri rubinetti. Dunque, ve lo sveliamo: l’acqua è in via Caprera. Sì, proprio lì all’angolo con piazza Garibaldi, come potete vedere dalle foto della gallery scorrevole in alto. Ed è da almeno tre giorni che sgorga impetuosa, fresca e indisturbata. Proveniente chissà da dove e che, puntuale, finisce in una caditoia posta lì all’angolo, di fronte ad un bar.

Quindi, lo ammettiamo, hanno ragione gli amministratori a fare orecchie da mercante di fronte alle continue richieste dei cittadini sui motivi per cui in centro non vi sia acqua: l’acqua c’è, è che non sapete trovarla. O meglio: la vorreste in casa vostra, belli comodi, e invece basta fare due passi, bidoni alla mano, e andate a raccoglierla in via Caprera.

Oh, si fa per scherzo eh! Non è che domani invece di fotografare la perdita, a noi di StrettoWeb tocca fotografare gente che ha preso sul serio la nostra proposta dei bidoni!

Che poi, viene da chiedersi perché nessuno fa niente per quella immane perdita d’acqua, considerando che è lì da giorni. E considerando che è uno spreco e che, essendo in zona centrale, verosimilmente sono tanti gli amministratori nostrani che passano di lì ogni giorno. Ma poi ci viene in mente che questi non fanno nulla per la carenza idrica, non fanno nulla per i rifiuti, non fanno nulla per i topi, per gli scarafaggi, e dunque perché dovrebbero fare qualcosa per una banale perdita d’acqua?