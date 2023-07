Reggio Calabria, città invasa dai topi che sembrano pantegane | VIDEO

StrettoWeb

La città di Reggio Calabria è sempre più nel totale abbandono e degrado e ormai i topi vivono serenamente tra i cittadini passeggiando tra le vie indisturbati. Le immagini che pubblichiamo a corredo dell’articolo provengono dall’incrocio tra via Clearco e via Pensilvania e denotano quanti topi invadono la zona e come gli stessi simpatici animaletti, danzano indisturbati tra i sacchetti di rifiuti. I topi hanno letteralmente preso possesso della città e ogni zona è presa d’assalto da questi teneri amici a quattro zampe.