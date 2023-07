Reggio Calabria, ex assessore Sergi: “l’amministrazione spieghi perché non c’è acqua, la situazione è grave”

StrettoWeb

Il turista che aveva provato a trascorrere qualche giorno di vacanza a Reggio Calabria insieme alla propria famiglia e che ieri ha scritto a StrettoWeb per denunciare la situazione di degrado nella quale si è trovato, ha colpito nel segno. Sono state tante, infatti, in queste ore le reazioni da parte di numerosi cittadini di fronte alle dure e realistiche considerazioni espresse.

Ultimo, solo in ordine di tempo, il post pubblicato sui social da Giuseppe Sergi, già assessore, in riferimento alla drammatica situazione relativa alla carenza di acqua. “Qualcuno potrebbe spiegare ai cittadini, turisti a parte, perché visto che l’acqua ci dovrebbe essere, ormai da anni almeno in centro città, tutte le sere dalle 20.00 alle 06/06.30 del giorno dopo, chiudete l’acqua – scrive Sergi -. Ovviamente è un disservizio grave, specie d’estate ed in giornate così calde e quindi il minimo che, come amministrazione, dovete fare è spiegare il perché e magari, chiedendo scusa, dire quando porrete rimedio a questa cosa assurda. Non si può stare senza acqua, ca@@o, lo volete capire, vi rendete conto. Grazie, attendo risposta, magari dall’assessore al ramo“, conclude Sergi che si firma come “un Reggino che si sta incazzando, ma tanto“. E non è l’unico.