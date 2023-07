Previsioni Meteo, FOCUS sull’ondata di caldo in arrivo: nessun allarmismo, sarà semplicemente estate

StrettoWeb

Niente paura: non sarà, neanche stavolta, la fine del mondo. Non sarà, nel modo più assoluto, un caldo “mai visto prima” e non sarà neanche un’ondata di calore eccezionale o da record. Farà semplicemente caldo com’è normale che sia a metà luglio. Anzi: quest’anno di caldo ne ha fatto ben poco, praticamente affatto. Soltanto in un paio di giorni si sono superati i +33/+34°C sulle coste dello Stretto di Messina, tra Calabria e Sicilia, nei giorni del Solstizio d’Estate e ieri. Oggi temperature nuovamente più basse, inferiori ai +29°C in pieno giorno e quindi inferiori rispetto alle medie del periodo, grazie alla ventilazione di scirocco che rende l’aria più fresca e umida.

Anche nei prossimi giorni il caldo continuerà senza eccessi: domenica, lunedì e martedì saremo ancora pressoché in linea con la norma stagionale, se non al di sotto. Soltanto mercoledì prossimo, il 12 luglio, l’ondata di caldo africano che nei giorni precedenti avrà interessato la Sardegna e il Centro/Nord Italia, si estenderà anche al Sud determinando un considerevole aumento delle temperature. L’ondata di caldo in Calabria e Sicilia durerà almeno tre giorni con temperature massime oltre i +36/+37°C per la prima volta in stagione e valori elevati anche nelle ore notturne. Nei giorni più caldi (venerdì 14 è previsto il clou con le temperature più alte) avremo picchi di +40°C e anche oltre in modo particolare nelle zone interne, ma anche questo rientra nella norma della più classica e tipica estate Mediterranea.

Insomma, è vero che arriverà il caldo ma non sarà nulla più che estate. Finalmente, dopo una lunga anomalia fresca e perturbata. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

