Pippo Inzaghi, le foto di Angela Robusti e la pioggia d’amore della città: “Reggio sarà sempre casa vostra”

Angela Robusti, la compagna di Pippo Inzaghi, ha pubblicato poco fa su Instagram una serie di fotografie scattate in questi giorni a Reggio Calabria. Le immagini immortalano Pippo Inzaghi con i figli in riva allo Stretto, e le fotografie sono accompagnate da una descrizione emblematica: “il meglio degli ultimi giorni a casa ♥️ Reggio Calabria” con gli hastag “tempo in famiglia“, “estate” e “beata“.

Tantissimi i messaggi dei tifosi, evidentemente ormai consapevoli e rassegnati all’addio di Inzaghi alla Reggina, e un po’ malinconici per questo, ma visceralmente innamorati di questa coppia che tanto bene ha fatto a Reggio nell’ultimo anno anche dal punto di vista sociale. “Siete persone meravigliose tu e tuo marito…grazie per la bellezza che avete mostrato di questa città abbandonata a se stessa ️❤️“, e ancora “Le avevo scritto tempo fa che Reggio non vi meritava. E non solo da un punto di vista sportivo. In bocca al lupo e grazie ❤️“. Altri messaggi: “Reggio sarà sempre casa vostra… scusateci se la società non è stata corretta nei vostri e nei nostri confronti”. Grazie per quello che avete fatto a Reggio e per la vostra signorilità ❤️. Vi accoglieremo sempre con affetto, così come è accaduto ai “figli adottivi ” della nostra città che hanno mantenuto e mantengono tutt’ora un forte legame con questa terra. Buona vita❤️ e speriamo di vedervi ogni tanto qui“, e ancora “mi dispiace vedervi andare via, speravo in un finale migliore… è stato un onore averti come allenatore…. 💔“.

I messaggi sono centinaia, tutti con lo stesso stato d’animo di gratitudine, ammirazione e riconoscenza. Ciò che Inzaghi e la compagna Angela meritano per come hanno interpretato, ben oltre la professionalità e con un cuore enorme, la loro esperienza in riva allo Stretto.