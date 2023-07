Reggina, finalmente qualcosa si muove: c’è la DATA del raduno, ecco l’ELENCO dei convocati

StrettoWeb

Finalmente qualcosa si muove in casa Reggina. Dopo il nostro articolo di sabato, un grido d’allarme sulla squadra abbandonata e lo scaricabarile sulla organizzazione della preparazione atletica, alla fine Felice Saladini ha dovuto cedere e si è incaricato di far partire la stagione. Com’era nelle cose, visto che ad oggi è ancora lui il proprietario del club e Marco Quaranta subentrerà soltanto in caso di iscrizione in serie B, come lo stesso acquirente ha specificato nel comunicato di ieri. Quindi seppur con enorme in ritardo, per ultimi in assoluto tra serie A e B, ma almeno è qualcosa che si muove.

A proposito dell’iscrizione in serie B, la società continua a lavorare per la battaglia legale che segue un doppio binario: da un lato quello della giustizia ordinaria, con l’udienza del 20 Luglio in Corte d’Appello sui ricorsi di INPS e Agenzia delle Entrate contro il piano di ristrutturazione del debito approvato dal Tribunale a giugno; dall’altro quella sportiva, con la riunione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che tra 20 e 21 Luglio che deciderà se accogliere o meno il ricorso del club amaranto contro l’esclusione dalla serie B sancita dalla FIGC.

Reggina: le date di raduno, visite mediche e inizio della preparazione atletica

E il 20 Luglio sarà una data strategica anche per la squadra, che proprio quel giorno inizierà la preparazione atletica al Centro Sportivo Sant’Agata. Stamani sono iniziati i lavori per ripristinare il manto erboso dei campi del centro sportivo, abbandonati da tempo dopo il totale disimpegno della dirigenza a fine stagione. Stamani la squadra e lo staff tecnico sono stati convocati per il raduno e le contestuali visite mediche in programma per martedì 18 luglio. Due giorni di tempo per tutti i test, e poi i calciatori inizieranno ad allenarsi in campo giovedì 20 appunto. Tutto, ovviamente, nel caldo rovente del Sant’Agata (ma in questa situazione è già un successo che ci sia la convocazione, figuriamoci se si poteva pretendere di andare in ritiro in montagna).

Ancora da definire chi guiderà gli allenamenti. Con ogni probabilità a gestire la squadra sarà lo staff tecnico uscente; più difficile vedere Pippo Inzaghi che è ancora l’allenatore della Reggina soltanto sulla carta. Tutto fermo, invece, sul fronte mercato, com’è anche comprensibile alla luce della situazione di estrema incertezza. Taibi sta comunque lavorando con i calciatori a disposizione e se l’addio con Inzaghi sembra ormai una questione scontata, non è detto che ci siano partenze importanti tra i calciatori. Almeno non in questi dieci giorni. I tesserati che hanno ricevuto la convocazione ufficiale, il 18 al Sant’Agata dovrebbero esserci tutti o quasi tutti.

L’elenco dei calciatori convocati per il raduno del 18 luglio al Sant’Agata

Simone Colombi Tommaso Aglietti Devid Eugene Bouah Giuseppe Loiacono Riccardo Gagliolo Michele Camporese Emanuele Terranova Damiano Franco Gianluca Di Chiara Daniele Liotti Zan Majer Joel Obi Lorenzo Crisetig Lorenzo Gavioli Yassine Ejjaki Alessandro Lombardi Luigi Canotto Federico Ricci Emanuele Cicerelli Rigoberto Rivas Andrey Galabinov Federico Santander

Da notare che i 22 calciatori sotto contratto con la Reggina e convocati per il raduno di martedì prossimo sono esattamente due per ogni reparto nel classico 4-3-3. Si tratta completamente di fantacalcio, ma oggi la squadra giocherebbe così: Colombi; Loiacono, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Obi, Crisetig, Majer; Rivas, Galabinov, Canotto.

Il riepilogo delle date di raduno, visite mediche e preparazione al Centro Sportivo Sant’Agata

18 luglio : convocazione al Sant’Agata per raduno e visite mediche

: convocazione al Sant’Agata per raduno e visite mediche 20 luglio: inizio preparazione atletica

Il comunicato ufficiale della Reggina

Con un comunicato ufficiale, la Reggina ha confermato la notizia del raduno il 18 luglio al Sant’Agata precisando che si svolgerà a porte chiuse. Una decisione che non vuole rappresentare una chiusura ai tifosi, ma una scelta momentanea adottata alla luce della delicata fase transitoria.