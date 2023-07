Pallacanestro Viola, definito il futuro di coach Bolignano: arriva l’ufficialità

StrettoWeb

Dopo le tribolate settimane di inizio estate, con l’iscrizione arrivata in extremis, grazie all’ennesimo sforzo del presidente Carmelo Laganà, in casa Pallacanestro Viola c’era da risolvere la situazione legata al futuro di coach Bolignano. Nonostante fosse ancora legato contrattualmente ai neroarancio, era abbastanza prevedibile un addio del coach reggino che merita, senza dubbio, una categoria superiore alla B Interregionale. Da pochi minuti la Pallacanestro Viola ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con coach Bolignano.

Il comunicato della Pallacanestro Viola

“La Pallacanestro Viola comunica la rescissione consensuale con Coach Domenico Bolignano. All’allenatore, che ringraziamo per la professionalità profusa in questi anni, giungano dalla società neroarancio i migliori auguri per grandi soddisfazioni sportive e personali“.