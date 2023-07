Pallacanestro Viola c’è la svolta sull’iscrizione: arriva l’ufficialità!

StrettoWeb

Dopo una prima parte di estate abbastanza tribolata fra trattative abbozzate e non andate in porto, potenziali investitori poi scomparsi e speranze ridotte al lumicino, arriva finalmente una buona notizia sul fronte Pallacanestro Viola. I neroarancio parteciperanno al prossimo campionato di Serie B Interregionale.

“La Pallacanestro Viola comunica ai propri tifosi e alla città di Reggio di essersi iscritta al campionato di serie B Interregionale“, si legge in una breve nota trasmessa sui social dal club reggino. Nessun intervento esterno, tramontata definitivamente la trattativa con Foti, è toccato ancora una volta al presidente Laganà, che più che il premio di dirigente dell’anno meriterebbe una statua fuori dal PalaCalafiore, tenere in vita la squadra neroarancio e sostenere l’iscrizione al prossimo campionato. L’augurio è che questo sia il primo passo per risalire qualsiasi tipo di china, sportiva e non.