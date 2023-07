Mondiali Scherma 2023, argento reggino: Condofuri festeggia Arianna Errigo

StrettoWeb

Il fioretto femminile italiano si conferma un’eccellenza di caratura mondiale e quale palcoscenico migliore dei Mondiali di Scherma 2023 in corso di svolgimento a Milano per sottolinearlo ancora una volta. Un’eccellenza nella quale c’è un’atleta legata a Reggio Calabria che, tornata in azzurro dopo la maternità, ha dimostrato di essere una campionessa di livello assoluto nella disciplina.

Stiamo parlando di Arianna Errigo, cittadina onoraria di Condofuri, paese al quale è legata dalle radici familiari da parte della madre. La fiorettista azzurra si è fatta strada nel tabellone a suon di successi. Prima il 15-10 agli ottavi contro la francese Ysaora Thubus. Poi i quarti di finale nei quali ha liquidato con un perentorio 15-2 la romena Malina Calugareanu. In semifinale derby azzurro contro Martina Favaretto (bronzo), battuta 15-10. In finale altro derby azzurro contro Alice Volpi, numero 4 al mondo. Un ultimo atto molto combattuto nel quale Arianna si è fermata solo nel finale, quando la Volpi è riuscita a piazzare 4 stoccate vincenti che le sono valse il 10-15 finale.