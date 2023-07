Previsioni Meteo, scenario infernale per la prossima settimana: ondata di caldo impressionante, temperature record

StrettoWeb

E’ arrivato il caldo questa settimana, ma tutto sommato è stato nella norma del periodo più caldo dell’estate. Oggi la colonnina di mercurio ha raggiunto i valori più alti: +38°C a Caltanissetta, +37°C a Siracusa, Cosenza e Castrovillari, +36°C a Catania, Reggio Calabria, Rosarno, Cittanova e Mileto, +35°C a Barcellona Pozzo di Gotto, +34°C a Catanzaro e Acireale. Caldo sì, ma nulla che non accada ogni anno a metà luglio.

Molto diverse le prospettive per la prossima settimana, quando il clima sarà davvero infuocato a causa di una nuova risalita dell’Anticiclone Sub-Tropicale Africano sull’Italia. Da lunedì 17 luglio e per tutta la settimana l’Italia intera sarà inglobata in una bolla di caldo africano di portata eccezionale, tanto che si prospetta l’ondata di caldo del secolo per il nostro Paese con temperature record anche per l’estremo Nord.

Calabria e Sicilia saranno ovviamente tra le Regioni più colpite, per vicinanza geografica ed esposizione al nord Africa. I giorni peggiori saranno mercoledì 19 e giovedì 20 luglio, quando la temperatura supererà i +45°C in molte località con picchi di +47/+48°C nelle zone interne e in alcuni tratti di costa. E’ difficile prevedere con esattezza le località più colpite: molto dipenderà da fattori orografici e locali che si potranno intuire soltanto nei giorni immediatamente precedenti, ma dobbiamo prepararci ad uno scenario meteorologico davvero estremo e assolutamente raro. Difficile da raccontare soprattutto per i media più catastrofisti che già hanno sprecato tutti i termini possibili per il “grande caldo” dei giorni scorsi che invece, come abbiamo visto, non era nulla di anomalo. A differenza invece della settimana che verrà.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: