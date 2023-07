Previsioni Meteo, inizia la fase “clou” dell’ondata di caldo: oggi temperature in aumento, domani ancora peggio

StrettoWeb

Fa sempre più caldo in Calabria e Sicilia: oggi le temperature sono in ulteriore aumento rispetto a ieri, e saliranno ancora domani, giovedì 20 luglio, che potrebbe rivelarsi il giorno più caldo almeno della settimana. Nello Stretto di Messina la temperatura non ha ancora mai superato i +37°C di massima raggiunti sia lunedì che, più a lungo, nelle ore centrali di mercoledì. Elevatissime le temperature minime di stamani, seppur non da record: +27,8°C a Reggio Calabria, +27,3°C a Messina. Adesso siamo a +34°C in rapido aumento, e nel pomeriggio ci attendiamo i primi +38°C della stagione.

Domani la colonnina di mercurio potrebbe superare i +40°C soprattutto nella zona jonica. Sono temperature elevate, che però si verificano ogni anno nel periodo “clou” della stagione estiva. Nessun record, almeno fino al momento. L’ondata di caldo continuerà anche la prossima settimana, dopo un breve calo termico di appena 2-3°C nel weekend. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

