Meteo, altra domenica d’estate con maltempo e freddo anomalo | FOTO

A Scilla oggi sembra autunno. La temperatura è ferma a +24°C in pieno giorno, ha piovuto a tratti anche in modo intenso al mattino. Emblematiche le immagini nella fotogallery scorrevole a corredo dell’articolo. Il maltempo sta interessando tutta la fascia tirrenica messinese e calabrese, rovinando la domenica di mare. Da domani tornerà a splendere il sole per tutta la settimana entrante, con temperature più consone alle medie del periodo seppur senza alcun eccesso di calore. Non sono previste all’orizzonte ondate di caldo, per una stagione che proseguirà all’insegna del clima fresco e gradevole.

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: