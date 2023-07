L’Italia abbandona la Via della Seta e chiede aiuto agli Usa

StrettoWeb

L’Italia non rinnoverà il Memorandum of understanding che la lega alla nuova Via della Seta cinese, quando scadrà alla fine dell’anno. Il premier Giorgia Meloni ne discuterà con il presidente John Biden durante la visita di giovedì alla Casa Bianca.

Meloni sta ricevendo importanti garanzie da parte dell’Unione Europea, per completare questo percorso e da Biden si cercherà di capire quali sono i margini per lavorare alle alternative, oltre naturalmente alla speranza di ricevere supporto. Insomma, la strada è ormai tracciata per un cambio di rotta da parte dell’Italia.