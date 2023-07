Incredibile in Calabria: auto elettrica fa irruzione in spiaggia

StrettoWeb

Episodio a dir poco sbalorditivo in quel di Trebisacce, in provincia di Cosenza: nel pomeriggio di oggi, per combattere la calura estiva, molto sono i bagnanti che si sono recati sulla litoranea per un tuffo rinfrescante nelle acque dello jonio. Ad interrompere il relax domenicale è stata una vicenda del tutto inaspettatta: un’auto elettrica ha fatto irruzione sulla spiaggia in località 108 destando paura e preoccupazione tra i numerosi ospiti sulla battigia. Pare che il conducente, a bordo della vettura, non si sia reso conto che il motore fosse acceso e, inaspettatamente, la macchina è partita ed è arrivata fin quasi a toccare il mare. Fortunatamente, solo un grande spavento per tutti i presenti, compreso l’uomo alla guida che si trova in leggero stato di choc, senza però riportare ferite.