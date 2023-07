Coach Bolignano attraversa lo Stretto: addio Viola, ufficiale la nuova squadra

StrettoWeb

Nei giorni scorsi era arrivata la rescissione consensuale del contratto che legava coach Domenico Bolignano alla Pallacanestro Viola. Un rapporto che non si concluderà mai del tutto in quanto l’allenatore reggino sentirà sempre la maglia neroarancio come una seconda pelle.

È arrivato il momento però, dopo una stagione travagliata conclusa con la retrocessione, di affrontare nuove sfide e nuovi stimoli. Bolignano ripartirà, battagliero come sempre, dall’altra sponda dello Stretto, alla guida di Capo d’Orlando.

Le prime parole di coach Bolignano

“Sono molto contento di poter allenare in un Club come l’Orlandina Basket. Una piazza con grande tradizione e ambiziosa. Sento una grande responsabilità, ma questo non è affatto un peso, piuttosto un’ulteriore motivazione, cercavo una sfida come questa e non vedo l’ora di iniziare. L’idea è quella di costruire un gruppo competitivo scegliendo giocatori che abbiano innanzitutto importanti valori umani – che è la base per formare un valido gruppo – e poi che siano qualitativamente validi per questa nuova categoria. Il campionato è nuovo ed il livello di alcune competitors sarà molto elevato, noi vogliamo arrivare preparati, stiamo lavorando con il Club al fine di poter schierare una squadra che faccia divertire e che appassioni l’ambiente, poi vedremo cosa dirà il campo, con l’obiettivo di raggiungere il massimo risultato possibile. Ringrazio il presidente Enzo Sindoni, con il quale, fin dal primo incontro, ho potuto notare una completa sintonia riguardo al mio ruolo e, soprattutto per la fiducia accordatami“.

Le parole del ds Sapone

“Siamo estremamente felici di accogliere Domenico Bolignano a Capo d’Orlando. Già dalle prime battute abbiamo colto la piena sintonia tra le sue ambizioni e motivazioni e quelle del Club, per cui non è stato difficile trovare un accordo per la prossima stagione. Vogliamo ripartire insieme con grande slancio per riportare entusiasmo e risultati. Siamo a lavoro per mettere insieme un roster composto da atleti che abbiano le caratteristiche umane e tecniche adeguate a questo scopo“.