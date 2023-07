Calabria, accoltellato in spiaggia: la vittima si presenta sanguinante al Pronto Soccorso

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Doveva essere una tranquilla mattinata in spiaggia ma è sfociata in una violenta aggressione: un uomo del posto, 52 anni, è stato accoltellato con due fendenti al rene sinistro al culmine di una lite. Sofferente e insanguinato, si è presentato al Pronto Soccorso dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per ricevere le prime cure del caso. Una volta stabilizzato, notando le gravi condizioni in cui versava la vittima, è stato trasferito in ambulanza al presidio “Pugliese” di Catanzaro. Ancora ignote le cause che hanno portato all’accoltellamento ma sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri, già sulle tracce del responsabile. Secondi le prime indiscrezioni, l’autore del folle gesto si sarebbe dileguato dalla spiaggia dopo l’aggressione.