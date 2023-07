Blinken: “la Russia non potrà restare impunita”

StrettoWeb

“Se permettessimo alla Russia, dopo quello che sta facendo in Ucraina, di cavarsela con l’impunità, si aprirebbe il vaso di Pandora e ogni aspirante aggressore nel mondo direbbe, bene, se non è successo niente a loro, non succederà niente neanche a me”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa Antony Blinken.