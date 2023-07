Accordo sul grano: “non ci sono le basi per prolungarlo”

StrettoWeb

“Non ci sono le basi per prolungare l’accordo per l’esportazione del grano ucraino dai porti sul Mar Nero oltre la scadenza del 17 luglio“. Lo afferma il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass. “La parte russa continua ad affrontare in modo coscienzioso e responsabile i propri obblighi nell’ambito dell’accordo, compiendo gli sforzi necessari nel rigoroso rispetto delle regole di procedura in modo che tutte le navi che vi partecipano possano completare con successo la loro missione e lasciare il Mar Nero prima che scada la sua validità scade”, ha detto il ministero degli Esteri.