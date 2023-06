Villa San Giovanni, successo per il Concorso Artisti in Erba organizzato dal Kiwanis Club

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è svolto presso l’auditorium dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni la sedicesima edizione del Concorso Artisti in Erba organizzato dal Kiwanis Club di Villa San Giovanni – founded 1987 Avv. Giuseppe Aricò – dal titolo “Agenda 2030- l’ambiente è la mia casa”. Anche quest’anno, il concorso ha avuto quali obiettivi prioritari la riflessione su un tema molto attuale e importante e un input per i ragazzi per mettere in atto la propria creatività ed approfondire insieme ai docenti tecniche e tematiche per sviluppare e raffigurare questa interessante tematica.

Dopo aver ascoltato l’inno nazionale nella lingua dei segni sono intervenuti per i saluti la dirigente scolastico Luisa Antonella Ottanà ed il presidente del consiglio comunale di Villa San Giovanni Caterina Trecroci. Il presidente del kiwanis club Villa San Giovanni – prof.ssa Annamaria Curatola – ha relazionato sul tema oggetto della premiazione e sono stati proiettati due power point raffiguranti i lavori preparati dagli alunni della scuola primaria di Villa San Giovanni e dalla scuola secondaria di Cannitello coadiuvati dalle responsabili del progetto Ivana Perpiglia e Piccarda Pantè e dal responsabile organizzativo Adalgisa Serrecchia.

E’ intervenuto il prof. Giuseppe Livoti, critico d’arte e presidente dell’associazione Muse di Reggio Calabria, ed ha relazionato sulle opere prodotte per il concorso. A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione al concorso ed ai vincitori è stato consegnato anche buono acquisto da spendere presso la cartoleria “Il Maggiolino” di Villa San Giovanni.

A conclusione della cerimonia il kiwanis club Villa San Giovanni – founded Avv. Giuseppe Aricò – ha donato un albero di bergamotto che è stato piantato nella parte di verde attrezzato di pertinenza dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII.