Tezenis Summer Festival fa tappa a Messina: super ospiti a Piazza Duomo | DATA e INFO

Venerdì 16 giugno, musica dal vivo e divertimento a piazza Duomo con Tezenis Summer Festival, appuntamento realizzato in collaborazione con Radio 105, nell’ambito di un progetto che vede le due aziende protagoniste di questa estate 2023 con un calendario di eventi che prenderà il via il 9 giugno da Rimini, a seguire la tappa di Messina, Paestum il 23 giugno, per concludersi il 30 giugno a Genova. L’evento, promosso dall’Amministrazione comunale nell’ambito del piano promozionale e di comunicazione Messina Città della Musica e degli Eventi, “sarà l’occasione per animare il cuore del centro storico della città con una serata di grande musica e spettacolo a ingresso gratuito, con grandi nomi per quello che si preannuncia un evento di grande livello”, commenta il sindaco Basile.

In un’estate di grandissimi concerti, con le più importanti star internazionali che faranno tappa nel Paese, l’intenzione che ha mosso Tezenis e Radio 105 è stata quella di dare la possibilità a tutti di godere della musica più forte del momento in modo del tutto gratuito. A condurre la serata, a partire dalle ore 20, saranno Mariasole Pollio e Rebecca Staffelli, le due amate conduttrici di Radio 105, che presenteranno le esibizioni degli artisti, Alvaro de Luna, Ana Mena, Annalisa, Ava, Anna & Capo Plaza, Benji + Finley, Berna, Biondo & Astol, Colapesce Dimartino, Elettra Lamborgini, Emma, Federica, Il Pagante, Il Tre, Irama, Leo Gassman, Lorenzo Fragola & Mameli, Mr. Rain, Myss Keta, Piccolo G, Rkomi, Rocco Hunt, Rosa Chemical, Rose Villain, Silent Bob & Sick Budd, Wax. Il programma della serata, trasmessa in diretta su Radio 105, Radio 105 TV (canale 66 del digitale terrestre), app e live sui social di Radio 105, prevede in apertura un dj-set firmato Radio 105.