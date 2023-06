Sullo Stretto di Messina un tramonto mai visto prima per il fumo degli incendi in Canada | GALLERY

StrettoWeb

L’enorme nube di fumo generata dagli incendi che da due mesi stanno flagellando il Canada aveva dapprima oscurato il cielo di New York, poi raggiunto l’Europa occidentale spinta dal Jet Stream sull’oceano Atlantico, infine raggiunto nei giorni scorsi la Spagna e il Portogallo. Tra ieri e oggi, però, quest’incredibile nube di fumo denso ha avvolto anche l’Italia, dapprima in Sardegna e Piemonte, poi oggi anche il Sud su Calabria e Sicilia.

La nube di fumo ha offuscato il cielo nel corso della giornata odierna, limitando l’irraggiamento e quindi anche l’aumento diurno delle temperature (a Reggio Calabria la massima non ha superato i +28°C, valore decisamente gradevole per fine giugno). Spettacolare, poi, il tramonto dalle tonalità giallastre e rossastre, come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo. La nube è diventata via via sempre più densa e fitta nel pomeriggio, e potrebbe ulteriormente addensarsi domani: l’assenza di venti nel Mediterraneo centrale ne determinerà una ulteriore persistenza almeno per altre 36 ore nelle stesse zone.

Questo tipo di scenari sono abbastanza frequenti in caso di ondate di scirocco che portano sullo Stretto e al Sud Italia ingenti quantità di sabbia e polvere del deserto del Sahara, ma possono capitare anche per le eruzioni dell’Etna o per il fumo di incendi locali, comunque sempre molto più circoscritti. La particolarità che rende unico questo scenario è che stavolta si tratta di fumo generato da incendi ad oltre 7.500 chilometri di distanza. Un evento davvero incredibile!

