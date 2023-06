Silvio Berlusconi è grave: i figli corrono al San Raffaele

StrettoWeb

Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono critiche. All’ospedale San Raffaele di Milano sono arrivati di corsa Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi. In base a quanto si apprende, i valori dell’ex premier, ricoverato da venerdì scorso per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, a quanto apprende LaPresse, non migliorano e c’è forte preoccupazione sullo stato di salute del leader di Forza Italia. La situazione sarebbe precipitata nelle ultime ore.