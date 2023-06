Quando Berlusconi mangiò il gelato da Cesare. Il ricordo di Davide Destefano: “hai segnato un’epoca”

StrettoWeb

Sono ancora tanti, a 24 ore circa dalla morte, i messaggi di cordoglio per Silvio Berlusconi. Da chi lo conosceva bene, da chi invece non l’ha mai conosciuto ma era estimatore e da chi l’ha incontrato solo qualche volta nella vita. Tra questi c’è Davide Destefano, il volto di Gelateria Cesare, che sui social ha voluto ricordare l’ex Premier in una foto che li ritrae insieme proprio all’interno dello storico chioschetto.

“Buon viaggio Presidente.. nel bene e nel male comunque hai segnato un’epoca. RIP”, ha scritto Davide accompagnando la frase all’immagine di tantissimi anni fa. Sono tutti dietro al bancone, da Berlusconi a Davide ad alcuni gelatai. Il leader di Forza Italia aveva assaggiato per la prima volta il buonissimo gelato alla sua prima visita da Presidente del Consiglio a Reggio Calabria. Da lì in poi era diventata una tappa obbligata ogni qualvolta rendeva visita alla città dello Stretto.