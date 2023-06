Previsioni Meteo, in Calabria una domenica di maltempo (sul versante Tirrenico)

StrettoWeb

Dopo la prima ondata di caldo della stagione che ha portato, seppur in grande ritardo rispetto al solito, le temperature estive con picchi di +34/+35°C nelle principali città calabresi e siciliane, adesso è imminente una significativa rinfrescata. Nelle prossime ore, infatti, avremo un vero e proprio crollo delle temperature che domani, domenica 25 giugno, non supereranno addirittura i +23/+24°C su coste e litorali come se fossimo nuovamente a inizio primavera.

Sempre domani, sarà una domenica di maltempo diffuso soprattutto in Calabria, ma anche in alcune zone della Sicilia. Piogge e temporali interesseranno in modo particolare le zone interne (Pollino, Sila, Serre, Aspromonte, Nebrodi ed Etna) e il versante tirrenico calabrese. Sarà invece una domenica ventosa e soleggiata sulla jonica calabrese e nel Canale di Sicilia. Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche di Sud Italia, Calabria e Sicilia:

