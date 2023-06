Reggio Calabria, quello che i giovani ‘non possono bere’: l’acqua a piazza Castello | VIDEO

StrettoWeb

Mentre in città tiene banco il dibattito sul traumatico risveglio post weekend che ha visto tanti minorenni stile ‘The Walking Dead’ sul Lungomare, fra alcol e vomito, c’è chi prova a trovare delle alternative al possibile consumo di alcolici.

Se, infatti, ai minorenni dovrebbe essere vietata la vendita dell’alcol, quantomeno dovrebbe essere consentito il consumo di acqua. In città, in particolar modo nella zona centrale, è già complicato poter trovare una fontanella senza dover fare chilometri. Se poi in una delle poche presenti, di notte, l’acqua non viene erogata…

Alla redazione di StrettoWeb è stato segnalato che, di notte, dalla nuova fontanella presente a piazza Castello non scende nemmeno una goccia. La segnalazione è stata effettuata intorno alle 23:00, ma non è da escludere che anche prima possa essersi verificato il disservizio. Una brutta sorpresa per cittadini e turisti visto l’aumento delle temperature e l’afosa estate reggina ormai alle porte.

