Maltempo, ennesimo risveglio autunnale: nubifragi su Poro e Costa Viola

Risveglio di forte maltempo nel basso Tirreno, soprattutto in Calabria da Vibo a Reggio con forti nubifragi sul promontorio del Poro e sulla Costa Viola. Importanti i dati pluviometrici (ancora parziali): 70mm di pioggia a Bagnara Calabra, 54mm a Zungri, 47mm a Mileto, 45mm a Vibo Marina, 40mm a Sinopoli, 35mm a Longobardi, 31mm a Solano, 26mm a Vibo Valentia e Santa Cristina d’Aspromonte, 18mm a Pizzoni, 17mm a Rizziconi e Chiaravalle Centrale, 16mm a Feroleto della Chiesa e Sant’Alessio in Aspromonte, 15mm a Maierato, 13mm a Palmi e Cittanova, 11mm a Gioia Tauro e Platì.

In Sicilia precipitazioni più contenute con 26mm a Cesarò, 16mm a Brolo e Piraino, 11mm a Torre Faro, 10mm a Messina e Pace del Mela, 7mm a Gioiosa Marea. L'instabilità continuerà per tutta la settimana, in modo particolare con una nuova ondata di maltempo tra mercoledì sera e giovedì. Le temperature rimarranno ancora a lungo inferiori rispetto alle medie del periodo.