Inzaghi ancora interpellato sulla Reggina, ma…

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Da Reggio Calabria ci si aspettava che Pippo Inzaghi potesse parlare di Reggina e del suo futuro. Ha ancora due anni di contratto, ma tutto tace. Silenzio stampa la settimana scorsa, pre omologa, silenzio stampa oggi, giorno dell’iscrizione, con le voci sulla cessione del club. “Oggi c’era Taibi in sala, parlerete di futuro? Sulla Reggina sono in silenzio stampa“, ha detto l’allenatore a margine dell’evento di presentazione del suo libro “Il momento giusto” a Milano.

Dunque, ancora bocche cucite per il tecnico che, come scritto su StrettoWeb nei giorni scorsi, se dovesse rimanere la proprietà Saladini non rimarrà ancora, a meno di clamorosi colpi di scena. Se sta ancora attendendo è perché c’è in atto questa trattativa in stato avanzato. Un nuovo proprietario significherebbe nuovi obiettivi e nuovi scenari e Pippo, in virtù dei due anni di contratto in essere e del suo rapporto con i tifosi e la città (ottimo), potrebbe discutere di una permanenza.